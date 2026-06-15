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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 273274275276>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:06

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів

І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня

Наполягаю. Матч ще не розпочався, а висновки були ще вчора

https://xsport.ua/ua/football_s/news/13 ... -chs-2026/

Старий як завжди наче у воду дивився
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:29

Ці 13 асоціацій - це ті, кого не мало бути. Нахіба вони там потрібні?
Тай рекорд Клозе, можливо, встояв би.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:56

оракул с Троещины, брать акции SPCX?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 12:40

  maniachello написав:оракул с Троещины, брать акции SPCX?

Це ви до кого? Позвати Павла Степановича?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 13:34

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.

у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває? :lol:

Трамп заснув вчора. А якби це було на Троі і билися хотаб та барабашов, він би не заснув. Бризги слині, крові та сперми не дали б йому заснути. Не там він щастя шукає!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 14:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?


Бризги слині, крові та сперми


Так, багато.
І це лише з глядацької трибуни де сидить інцесторК
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 14:26

  Investor_K написав:
  maniachello написав:оракул с Троещины, брать акции SPCX?

Це ви до кого? Позвати Павла Степановича?

Пашу-мерседеса зовите
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 14:56

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:оракул с Троещины, брать акции SPCX?

Це ви до кого? Позвати Павла Степановича?

Пашу-мерседеса зовите

Його позвати коштує 2200$. І йому краще готівкою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:21

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Пашу-мерседеса зовите

Його позвати коштує 2200$. І йому краще готівкою.

откуда Вы знаете стоимость? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:43

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Пашу-мерседеса зовите

Його позвати коштує 2200$. І йому краще готівкою.

откуда Вы знаете стоимость? :shock:

Так це ж лише мені. А він вже скільки задупить, стільки і буде
Investor_K
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