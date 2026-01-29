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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18096180971809818099
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:51

  Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"

то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:54

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"

то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:


А коли в армії було по-іншому?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:06

  pesikot написав:Через масований удар по Києву горить лавра, зростає кількість загиблих та поранених – фото, відео
У Києві також загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними Ткаченка, попередньо там було пряме влучання.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", – зазначив Ткаченко.


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гундяй намагається вбити Епіфанія?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Через масований удар по Києву горить лавра, зростає кількість загиблих та поранених – фото, відео
У Києві також загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними Ткаченка, попередньо там було пряме влучання.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", – зазначив Ткаченко.


Гундяй одобряет ... Banderlog промолчит ...
гундяй намагається вбити Епіфанія?

тільки безбожники руйнюють храми ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:34

  pesikot написав:

тільки безбожники руйнюють храми ...
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?
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