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#<1 ... 3374337533763377 Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26 Frant написав: Сибарит написав: Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.

Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.



Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.



Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки? небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?



Згоден. Щось Сибарит перемудрив.

Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Згоден. Щось Сибарит перемудрив.Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Хомякоид Повідомлень: 2965 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3320 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 10:57 adeges написав: У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково

Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Bolt Повідомлень: 3960 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 11:11 Цікаві поради вам панове написали. Я всі тихенько читав.

Реальність дійсно не така весела:

- брат товариша - рак шкіри. Просто за вухом якась пляма зʼявилася.

- син його в армії, офіцер. З лютого 2022. Обидві жінки і товариша, і офіцера виїхали в UK.

- через 6 місяців всі зрозуміли, що хворого треба везти в UK: лікування в Україні не приносить результатів. Невістки приймуть та домовилися про лікування в профільній установі.

- підготовка документів на виїзд сина з хворим батьком так запізнилися, що вже літаком летіти з Польщі не можна було - стан суттєво погіршився - тільки на авто.

- ну поки там останній папірець чекали - вже і відійшов той дядько у засвіти. Поховали.

Між виявленням та закінченням життя пройшло не більше 12 місяців.

Приятель після цього негайно зробив аналіз всіх своїх плям на тілі та дав клятву ніколи не зʼявлятися на пляжі та сонці.

Офіцер служить - як і служив. До речі дуже непогано, сміливо та впевнено.



P.S. Бажаю всім учасникам форуму здоровʼя. akurt

Повідомлень: 12159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 11:52 Bolt написав: Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти.

У моєї матері у довідці МСЕК написано - потребує постійного стороннього догляду.То ЛКК проходив і я, бо по правилах я повинен відповідати вимогам, щоб здійснювати догляд. І ще там купа папірців, а саме - характеристика, довідка що мешкаєте разом, ще якісь від місцевого депутата, вже не пом'ятаю...а після всього у міськвиконкомі нарада повинна підтвердити и видати дозвіл. На нараді присутні представники ТЦК зазвичай ) У моєї матері у довідці МСЕК написано - потребує постійного стороннього догляду.То ЛКК проходив і я, бо по правилах я повинен відповідати вимогам, щоб здійснювати догляд. І ще там купа папірців, а саме - характеристика, довідка що мешкаєте разом, ще якісь від місцевого депутата, вже не пом'ятаю...а після всього у міськвиконкомі нарада повинна підтвердити и видати дозвіл. На нараді присутні представники ТЦК зазвичай ) Rack Повідомлень: 736 З нами з: 29.01.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 13:46 Bolt написав: adeges написав: У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково

Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти.



При чому тут родич і догляд? Де я писав про догляд? Або визнайте що брехали прр дружину з 2ю групою інвалідності, або припиніть чорне називати теплим При чому тут родич і догляд? Де я писав про догляд? Або визнайте що брехали прр дружину з 2ю групою інвалідності, або припиніть чорне називати теплим adeges Повідомлень: 4632 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 14:04 Rack написав: Bolt написав: Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти.

У моєї матері у довідці МСЕК написано - потребує постійного стороннього догляду.То ЛКК проходив і я, бо по правилах я повинен відповідати вимогам, щоб здійснювати догляд. І ще там купа папірців, а саме - характеристика, довідка що мешкаєте разом, ще якісь від місцевого депутата, вже не пом'ятаю...а після всього у міськвиконкомі нарада повинна підтвердити и видати дозвіл. На нараді присутні представники ТЦК зазвичай ) У моєї матері у довідці МСЕК написано - потребує постійного стороннього догляду.То ЛКК проходив і я, бо по правилах я повинен відповідати вимогам, щоб здійснювати догляд. І ще там купа папірців, а саме - характеристика, довідка що мешкаєте разом, ще якісь від місцевого депутата, вже не пом'ятаю...а після всього у міськвиконкомі нарада повинна підтвердити и видати дозвіл. На нараді присутні представники ТЦК зазвичай )



Отримання відстрочки по догляду за батьками або тестем або тещею з 1-2групою і відстрочки по постійному догляду вне залежності від наявності групи інвалідності - дві окремі незалежні пістави.



І постійний нагляд очевидно складніша категорія



Випереджаючи питання. Тут я теж теоретик, який у далекому 2023 році оформив догляд за тещею з 2ю групою Отримання відстрочки по догляду за батьками або тестем або тещею з 1-2групою і відстрочки по постійному догляду вне залежності від наявності групи інвалідності - дві окремі незалежні пістави.І постійний нагляд очевидно складніша категоріяВипереджаючи питання. Тут я теж теоретик, який у далекому 2023 році оформив догляд за тещею з 2ю групою adeges Повідомлень: 4632 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 14:23 adeges написав: Bolt написав: adeges написав: У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково

Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти. Короче порадився зі спеціалістами Для отримання відстрочки по догляду за родичем з інвалідністю, потрібно, щоб від пройшов огляд ЛКК і там дали довідку в ТЦК, що людина потребує догляду, тобто настільки хвора, що не може себе обслуговувати.Короче, на практиці або лежачий хворий, або башляти.



При чому тут родич і догляд? Де я писав про догляд? Або визнайте що брехали прр дружину з 2ю групою інвалідності, або припиніть чорне називати теплим При чому тут родич і догляд? Де я писав про догляд? Або визнайте що брехали прр дружину з 2ю групою інвалідності, або припиніть чорне називати теплим

Я заіпався з вами дискутувати.Бо то немає сенсу. Я заіпався з вами дискутувати.Бо то немає сенсу. Bolt Повідомлень: 3960 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 14:30 Bolt написав: Я заіпався з вами дискутувати. Я заіпався з вами дискутувати.



Bolt: "У мене дружина 2га група інвалідності, але діти дорослі то мабуть відстрочку не дадуть"

adeges: "Дадуть автоматично через резерв+, діти не при чому. Треба зробити лише 1, 2 і 3"

Bolt: "Ви теоретик. Перевірені люди сказали, що для постійого догляду за родичем треба башляти"

adeges: "Я це зробив власноруч. При чому тут постійний догляд при дружині 2ї групи?".

Bolt: "Втомився дискутувати"



Амінь



Але щоб не засмічувати гілку непрошеними порадами, я це підчищу ща тиждень. Можливо хтось за цей час скористається Bolt: "У мене дружина 2га група інвалідності, але діти дорослі то мабуть відстрочку не дадуть"adeges: "Дадуть автоматично через резерв+, діти не при чому. Треба зробити лише 1, 2 і 3"Bolt: "Ви теоретик. Перевірені люди сказали, що для постійого догляду за родичем треба башляти"adeges: "Я це зробив власноруч. При чому тут постійний догляд при дружині 2ї групи?".Bolt: "Втомився дискутувати"АміньАле щоб не засмічувати гілку непрошеними порадами, я це підчищу ща тиждень. Можливо хтось за цей час скористається adeges Повідомлень: 4632 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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