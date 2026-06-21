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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 09:42
Shaman написав: Investor_K написав:
Якщо попаду в ПС скажу, що від шамана. Прокатить?
ох, не певен...
краще кажіть, що від Хотаба
То якщо в ЛГБТ.
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Investor_K
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Додано: Нед 21 чер, 2026 09:42
А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.
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Investor_K
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Додано: Нед 21 чер, 2026 09:44
Investor_K написав:
А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.
стидаюсь спитати, звідки дістанете
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