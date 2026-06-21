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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:42

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Якщо попаду в ПС скажу, що від шамана. Прокатить?

ох, не певен... :oops: краще кажіть, що від Хотаба :lol:

То якщо в ЛГБТ.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:42

А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:44

  Investor_K написав:А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.

стидаюсь спитати, звідки дістанете :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:28

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.

стидаюсь спитати, звідки дістанете :lol:

Із широких штанин…. маяковський
Investor_K
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