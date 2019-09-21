RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 05:06

  Frant написав:Хто повинен боротись з корупцією і кумовством в Україні

- Хто відповідальний за оргазм жінки?
- Укроргазмвидобування.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:43

Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 25.01.18
Подякував: 816 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaxa2006 написав:А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили.

А звідки інфо, що саме польські?
На території Польщі часто діяли банди з срср, зокрема і з України. Польща була поділена на сфери, а машини ганяти був бізнес досить ризиковий, навіть бандити то їздили колонами.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7458
З нами з: 19.04.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:40

  vitaxa2006 написав:Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.

Тесть теж в середині 90-з Польші Сьєру гнав, так не стільки бандюки, як поліцаї обібрали.
Bolt
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:22



Більше експертної аналітики, свіжих рейтингів та юридичних розборів у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб інвестувати безпечно! https://t.me/minfin_realty

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6461
З нами з: 25.01.06
Подякував: 87 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:52

Ремонт 1к Ів.Ф. 600К+

Ремонт 1к Ів.Ф. 600К+
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43122
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 10:56

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Відбудова житла та міст після війни: аспекти та проблеми
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6461
З нами з: 25.01.06
Подякував: 87 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 11:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Вже почали ділянки під будівництво продавати.
Мабуть від шаленого попиту на житло.
Взято с пейсбуку


Готовий проект ЖК у Броварах: 1.22 га, Дозвіл на будівництво, Котлован
Опис:
Продаж перспективної земельної ділянки під будівництво масштабного житлового комплексу в м. Бровари. Ідеальна пропозиція для девелоперів та інвесторів: проект повністю готовий до активної фази будівництва та реалізації квадратних метрів.
Ключові переваги об’єкта:
1.Юридична чистота: Земельна ділянка площею 1.22 га перебуває у приватній власності.
2.Повний пакет документів: Наявні МБУ (містобудівні умови), позитивна Експертиза проекту та всі необхідні Технічні умови.
3.Діючий Дозвіл: Отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт (від 2021 р.), що дозволяє починати роботи негайно без бюрократичних затримок.
4.Стан майданчика: Об’єкт підготовлений — ділянка огороджена парканом, встановлено систему відеоспостереження, повністю виконано роботи з розробки котловану.
Техніко-економічні показники (ТЕП):
Тип об’єкта: Житловий комплекс (3 будинки).
Поверховість: 25 поверхів.
Загальна площа комплексу: 56 470,35 м².
Комерційна площа на продаж: 37 262,22 м² (включає квартири та нежитлові
приміщення на 1-2 поверхах).
Житлова площа (квартири): 32 009,80 м².
Паркінг: 203 машиномісця.
ЛОКАЦІЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА:
Близькість до Києва: Всього 15-20 хвилин до найближчого метро (м. Лісова). Зручне транспортне сполучення без багатогодинних заторів.
Розвинена зона: Ділянка розташована в районі з активною забудовою. Поруч знаходяться сучасні торгові центри, супермаркети, школи та дитячі садки.
Екологічність: Бровари відомі своїми парками та близькістю до лісових масивів, що забезпечує високий попит на квартири серед молодих сімей.
Інвестиційна привабливість:
Проект розроблений з урахуванням сучасних вимог ринку. Вигідна ціна за вхід у проект з готовою документацією в локації, що активно розвивається. Інвестиції вже заходять в Україну — встигніть зафіксувати вигідні умови до зростання цін!
Ціна: 2 500 000 $
Хомякоид
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3321 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
 
3
1
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:03

Хомякоид

такое всегда было, в том числе с проектами строительства уже.
чаще всего это имущество ликвидированных банков или типа того что-то. банкротства всякие, залоги
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 05.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 234235236237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1 ... 4, 5, 6
Striker » П'ят 17 січ, 2025 21:52
53 85856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2026 20:10
Faceless
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
81 109947
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 18:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 13:00
1 35827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 12:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5422)
22.06.2026 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.