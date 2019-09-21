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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2026 05:06
Додано: Чет 11 чер, 2026 08:43
Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:14
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
А звідки інфо, що саме польські?
На території Польщі часто діяли банди з срср, зокрема і з України. Польща була поділена на сфери, а машини ганяти був бізнес досить ризиковий, навіть бандити то їздили колонами.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:40
Тесть теж в середині 90-з Польші Сьєру гнав, так не стільки бандюки, як поліцаї обібрали.
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:22
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Додано: Пон 15 чер, 2026 09:52
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Додано: Вів 16 чер, 2026 10:56
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Відбудова житла та міст після війни: аспекти та проблеми
Додано: Пон 22 чер, 2026 11:06
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Вже почали ділянки під будівництво продавати.
Мабуть від шаленого попиту на житло.
Взято с пейсбуку
Готовий проект ЖК у Броварах: 1.22 га, Дозвіл на будівництво, Котлован
Опис:
Продаж перспективної земельної ділянки під будівництво масштабного житлового комплексу в м. Бровари. Ідеальна пропозиція для девелоперів та інвесторів: проект повністю готовий до активної фази будівництва та реалізації квадратних метрів.
Ключові переваги об’єкта:
1.Юридична чистота: Земельна ділянка площею 1.22 га перебуває у приватній власності.
2.Повний пакет документів: Наявні МБУ (містобудівні умови), позитивна Експертиза проекту та всі необхідні Технічні умови.
3.Діючий Дозвіл: Отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт (від 2021 р.), що дозволяє починати роботи негайно без бюрократичних затримок.
4.Стан майданчика: Об’єкт підготовлений — ділянка огороджена парканом, встановлено систему відеоспостереження, повністю виконано роботи з розробки котловану.
Техніко-економічні показники (ТЕП):
Тип об’єкта: Житловий комплекс (3 будинки).
Поверховість: 25 поверхів.
Загальна площа комплексу: 56 470,35 м².
Комерційна площа на продаж: 37 262,22 м² (включає квартири та нежитлові
приміщення на 1-2 поверхах).
Житлова площа (квартири): 32 009,80 м².
Паркінг: 203 машиномісця.
ЛОКАЦІЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА:
Близькість до Києва: Всього 15-20 хвилин до найближчого метро (м. Лісова). Зручне транспортне сполучення без багатогодинних заторів.
Розвинена зона: Ділянка розташована в районі з активною забудовою. Поруч знаходяться сучасні торгові центри, супермаркети, школи та дитячі садки.
Екологічність: Бровари відомі своїми парками та близькістю до лісових масивів, що забезпечує високий попит на квартири серед молодих сімей.
Інвестиційна привабливість:
Проект розроблений з урахуванням сучасних вимог ринку. Вигідна ціна за вхід у проект з готовою документацією в локації, що активно розвивається. Інвестиції вже заходять в Україну — встигніть зафіксувати вигідні умови до зростання цін!
Ціна: 2 500 000 $
Додано: Пон 22 чер, 2026 12:03
Хомякоид
такое всегда было, в том числе с проектами строительства уже.
чаще всего это имущество ликвидированных банков или типа того что-то. банкротства всякие, залоги
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