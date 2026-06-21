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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 09:44
Investor_K написав:
А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.
стидаюсь спитати, звідки дістанете
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Shaman
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Додано: Нед 21 чер, 2026 11:05
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.
стидаюсь спитати, звідки дістанете
Із широких штанин…. маяковський
з такими штанинами вам таки на прайд
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Shaman
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:25
Investor_K написав:
Із широких штанин…. маяковський
Вы таки знали Маяковского лично?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:26
Десятки видалених повідомлень за день у темі.
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Investor_K
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:34
Investor_K написав:
Десятки видалених повідомлень за день у темі.
але ви, як той Сізіф - не здаєтесь
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Shaman
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:44
Investor_K написав:
Десятки видалених повідомлень за день у темі.
3 з них могли увійти до 5 найкращих повідомлень року, а одне - до книги Гіннесса за кількістю переглядів.
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Investor_K
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