Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
Show must go on!
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:38
Інтервю з форумчанином року
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
Show must go on!
Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
Додано: Пон 22 чер, 2026 15:07
Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36
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