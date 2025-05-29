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ТОП-10 найдорожчих
валют світу (фото)

ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:24

ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У світі налічується понад 180 валют, і їхню реальну вартість можна оцінити лише в порівнянні з іншими. Хоча американський долар вважається найбільшою торговою валютою, він не очолює рейтинг найсильніших у світі.

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ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:24

Швейцарський франк цікаво виглядає, оригінально.
Мабуть Ірина готувала статтю )))
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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