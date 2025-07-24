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Довіра до підприємців в Україні: кого підтримує...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Ставлення суспільства до підприємців змінюється на краще. Адже під час повномасштабної війни бізнес проявляє себе союзником, опорою війська та суспільства. Проте, розмір має значення.
Дивися повний текст Довіра до підприємців в Україні: кого підтримує суспільство під час війни (інфографіка)
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:47
Уровень доверия к нашему любимому президенту, как видим из этого опроса, аж 17%.
А как же те опросы, которые постоянно везде публикуют, где этот же показатель = ~70-80%? :-))
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olegg1986
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