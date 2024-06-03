Останні Acura TLX зійдуть з конвеєра заводу в Огайо (США) до кінця липня. Після цього підприємство почнуть переобладнувати для випуску електрокросовера Acura RSX.
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Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і BMW 3 Series
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:21
Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і...
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Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і BMW 3 Series
Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:21
Вообще-то этот не дорогой конкурент не такой уж и не дорогой , а во вторых он в классе ауди а6 и бмв 5 серии , но никак не а4 и тройки бмв
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