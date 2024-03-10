RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Робота не віддалено

Робота не віддалено
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:58

Робота не віддалено

Вітаю зараз шукаємо людей на роботу
м. Київ , територіально поряд метро шулявська
Менеджер по роботі з клієнтами
Графік роботи 5/2 з 8:30 до 18:30
Є фіксована ставка та бонуси
За детальною інформацією можна писати на телеграм https://t.me/kateriiiinnnka
Вік від 18 до 30
Varnavskaya22
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота Фріланс СЕО
vahece241 » Сер 15 лис, 2023 18:02
1 4726
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 бер, 2024 19:39
ivannm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3447)
28.07.2025 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.