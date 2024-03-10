м. Київ , територіально поряд метро шулявська
Менеджер по роботі з клієнтами
Графік роботи 5/2 з 8:30 до 18:30
Є фіксована ставка та бонуси
За детальною інформацією можна писати на телеграм
Вік від 18 до 30
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:58
Робота не віддалено
Вітаю зараз шукаємо людей на роботу
м. Київ , територіально поряд метро шулявська
Менеджер по роботі з клієнтами
Графік роботи 5/2 з 8:30 до 18:30
Є фіксована ставка та бонуси
За детальною інформацією можна писати на телеграм
Вік від 18 до 30
|