Детально пояснюємо, як вчинити в цій ситуації
Портал Finance.ua з'ясовував, що треба зробити для зняття арешту з рахунків.
Дивися повний текст Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 29 лип, 2025 12:39
Finance.ua: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
Додано: Вів 29 лип, 2025 12:39
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