Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.
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ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
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Додано: Пон 04 сер, 2025 16:36
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
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ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
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