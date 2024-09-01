|
|
З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
|
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:32
треба їм всім видавати зброю і дозволити вогонь на ураження по ждунам які на них нападають.
