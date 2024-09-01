RSS
З вересня працівники ТЦК
та СП носитимуть бодікамери

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:32

Re: З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери

треба їм всім видавати зброю і дозволити вогонь на ураження по ждунам які на них нападають.
