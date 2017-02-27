|
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що думаєте по парі EUR/USD? скоро засідання ЦБЯ
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:45
давайте маячню в такому форматі хоча б на військовій гілці. формальні правила трохи складніші, ніж рівень розуміння, судячи з формату дописів.
так, в черговий раз - наявність ядерної зброї (навіть невідомо в якому стані) дозволяє Раші робити будь-що, й уникати відповідальності (поки що). що в черговий раз доводить невідповідність формального статусу Раші та реального стану речей...
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:48
цінність яких саме даних? дані з графіку показують курс по якому відбуваються операції. курс НБУ - для розрахункових речей - курс у ВМД, балансова вартість валюти та інше...
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:28
Еще раз: "ссат", что на них как на союзника Украины - МОЖЕТ напасть раша (так же, как "ссат" возможного применения по ним ЯО, "случайной" утечки хим. и/или бактеорологического оружия якобы из-за какой-нить случайной аварии на хим. проиводстве при случайной в сторону европы "розе ветров") или пр., что они наблюдали напр., в Сирии. "Ссат" любой эскалации с рашей, "НЕ замечая" (и НЕ реагируя на) применение "новичка" (боевого! ОВ) или радиоактивного полония в качестве яда на их территории, прилеты дронов и ракет в Польшу, Румынию, Молдову, Данию/Нидерланды (куда там еще), сбитие рашистким истребителем штатовского дрона-разведчика над Черным морем несколько лет назад. Это у Турции хватило решительности сбить рашисткий истребитель, залетевший к ним на 20 секунд, а для Европы такие инциденты - лишь провокация. В межд. политике - "просто" (называться) - НЕ канает, разыгрываются и просчитываются многоходовки, на несколько ходов наперед!
Продавать же оружие - выгодный всегда был бизнес и его продавали все (у кого было что продавать) и всем, даже воюющим сторонам (игноря межд. право и контроль штатовских спецслужб), в ту же Африку! Вспомните, напр., захваченную пиратами "Фаину" с танками и пр. на борту.
