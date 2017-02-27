Додано: Сер 17 гру, 2025 18:28

moveton написав: Миша-клиент написав: moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать

Воевать и формально называться воюющей стороной, как бы разные вещи. Как правильно сказано, и войны-то нет Партнёры не хотят непосредственно участвовать своей армией и это объяснимо (нет, боязнь Путина тут не при чём). Но при чём тут просто назваться союзником и легально финансировать и поставлять оружие (что таки делается и даже рекламируется) в чужую армию? Воевать и формально называться воюющей стороной, как бы разные вещи. Как правильно сказано, и войны-то нетПартнёры не хотят непосредственно участвовать своей армией и это объяснимо (нет, боязнь Путина тут не при чём). Но при чём тут просто назваться союзником и легально финансировать и поставлять оружие (что таки делается и даже рекламируется) в чужую армию?

Еще раз: "ссат", что на них как на союзника Украины - МОЖЕТ напасть раша (так же, как "ссат" возможного применения по ним ЯО, "случайной" утечки хим. и/или бактеорологического оружия якобы из-за какой-нить случайной аварии на хим. проиводстве при случайной в сторону европы "розе ветров") или пр., что они наблюдали напр., в Сирии. "Ссат" любой эскалации с рашей, "НЕ замечая" (и НЕ реагируя на) применение "новичка" (боевого! ОВ) или радиоактивного полония в качестве яда на их территории, прилеты дронов и ракет в Польшу, Румынию, Молдову, Данию/Нидерланды (куда там еще), сбитие рашистким истребителем штатовского дрона-разведчика над Черным морем несколько лет назад. Это у Турции хватило решительности сбить рашисткий истребитель, залетевший к ним на 20 секунд, а для Европы такие инциденты - лишь провокация. В межд. политике - "просто" (называться) - НЕ канает, разыгрываются и просчитываются многоходовки, на несколько ходов наперед!Продавать же оружие - выгодный всегда был бизнес и его продавали все (у кого было что продавать) и всем, даже воюющим сторонам (игноря межд. право и контроль штатовских спецслужб), в ту же Африку! Вспомните, напр., захваченную пиратами "Фаину" с танками и пр. на борту.