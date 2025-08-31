|
АФЕРИСТИ!
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 31 сер, 2025 23:17
АФЕРИСТИ! ШАХРАЇ! Обходьте 10-ою дорогою, бо просто оббирають нагло людей.
Цей термінал стоїть на виході з Аврори самим першим - розраховано на довірливих людей. Ніде не вказано, що бере до 10 % комісії, щоби поповнити власну картку. Поклала 500 грн, списало 40 грн. комісії. На претензію по телефону оператр хіхікаючи сказав - ве було на екрані вказано і відмінити операцію не можна, нічим не можу помогти.
Не користуйтеся їх послугами.
sarmatka888
- Повідомлень: 1
- З нами з: 31.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
