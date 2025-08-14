|
|
|
Криптовалюти, які змінять ваше життя і які варто купити,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Розумні рішення, прийняті сьогодні, можуть створити міцну фінансову базу на довгі роки. Деякі цифрові монети мають потенціал, щоб з часом змінити ситуацію на краще. Більш детальний аналіз цих активів може відкрити секрети стабільної безпеки та зростання. Дізнайтеся, які варіанти мають потенціал змінити майбутнє і витримати випробування часом.
Дивися повний текст Криптовалюти, які змінять ваше життя і які варто купити, щоб захистити свої фінанси
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100496
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:32
Смешно! Вы никогда не выведите с биржи сумму больше 1000 долларов! Главная цель бирж заполучить от вас РЕАЛЬНЫЕ деньги! Плюс не забывайте о 23,5 % налога и военного сбора, если у вас получится вывести хотя бы СВОЮ тысячу долларов.
-
galex_184
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 18.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:36
Не верите? А вы бы предлагали от 4000 до 8800 виртуальных долларов на ваш счет лишь бы вы открыли криптокошелек с реальными деньгам, если бы ЭТО БЫЛО ВАМ НЕ ВЫГОДНО!?
-
galex_184
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 18.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:50
galex_184 написав:Смешно! Вы никогда не выведите с биржи сумму больше 1000 долларов! Главная цель бирж заполучить от вас РЕАЛЬНЫЕ деньги! Плюс не забывайте о 23,5 % налога и военного сбора, если у вас получится вывести хотя бы СВОЮ тысячу долларов.
Все виводиться, з нормальних бірж, не треба вводити людей в оману. А з податками - так, є така вимога податкового кодексу, що розглядає це вже як дохід. Проте ця норма наразі не може бути проконтрольована. Хіба ви самі і сплатите
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36552
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|