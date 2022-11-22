Почніть жити на відсотки з розумом!

Якщо ви на старті свого інвестиційного шляху, конференція «Жити на відсотки» дасть відповіді й поради, які точно стануть у пригоді.
Разом з досвідченими інвесторами, банкірами та експертами з фінансових питань будемо обговорювати інвестиції в нерухомість, валюту, крипту й фондовий ринок. Ви дізнаєтеся, що з цього найкраще працює в умовах кризи та як уникнути типових помилок.
Щороку Finance.ua та «Мінфін» організовують масштабну конференцію для інвесторів «Жити на відсотки».
Цьогоріч ви дізнаєтесь:
✅ які нові цінності та підходи визначають поведінку українських інвесторів (Кирило Єжов, Kantar Ukraine); ✅ які активи дадуть найбільший потенціал дохідності в 2026 році в Україні та за кордоном (Артем Щербина, Capital Times).
Теми, які розберемо: ✅ Аналітика ринку нерухомості та боргового ринку ✅ Порівняння активів: земля vs. нерухомість ✅ Інвестиційні настрої українців у 2025 ✅ Прогнози дохідності доступних активів в Україні та за кордоном.
✅Як змінилися інвестиційні настрої українців ✅Дохідність активів в Україні та за кордоном ✅Практичні стратегії: борговий ринок, дії в період волатильності, венчурні інвестиції. ✅Битва активів: Нерухомість vs Земля, Крипта vs Фондовий ринок Нетворкінг на найвищому рівні! Ви зможете особисто поспілкуватися з визнаними експертами та практиками: ТАРАС КІРІЧЕНКО (Toloka.vc), ОЛЕНА САВЧУК (InvestInsider), РОМАН КУШНІР (Cryptoon), СЕРГІЙ КРАМАРЕНКО (ZemliaUA), БОГДАН СИДОРЕНКО (опціонний інвестор) та багатьма іншими.
📆 Дата: 8 листопада 📍 Формат: офлайн (Київ) або онлайн