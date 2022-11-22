RSS
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:59

Почніть жити на відсотки з розумом!

Дізнайтесь як отримувати додатковий (чи основний😉) пасивний дохід на щорічній конференції "Жити на відсотки".

👉Якщо ви тільки починаєте свій шлях, то на коференції ви розібретесь з основами фінансової грамотності та стратегіями керування бюджетом.

👉Якщо ви вже інвестуєте, то дізнаєтесь про актуальні акції, облігації криптовалюти, опціонита фонди, в які зараз варто кладати кошти.

Зображення

На конференції ми детально розглянемо важливі питання:

✅податки на прибутки,
✅актуальні інвестиційні тренди,
✅страгегії фіксування прибутків.

📍Київ або онлайн

📅 8 листопада

‼️Вартість квитків підвищиться в кінці місяця.

Купіть квиток зараз за найнижчою ціною!
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 09:28

Форумчани, вітаємо!

Якщо ви на старті свого інвестиційного шляху, конференція «Жити на відсотки» дасть відповіді й поради, які точно стануть у пригоді.

Зображення

Разом з досвідченими інвесторами, банкірами та експертами з фінансових питань будемо обговорювати інвестиції в нерухомість, валюту, крипту й фондовий ринок. Ви дізнаєтеся, що з цього найкраще працює в умовах кризи та як уникнути типових помилок.

🔔 Коли: 8 листопада, офлайн/онлайн

🎫 Заплануйте цю подію у своєму календарі та забронюйте квитки прямо зараз
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:22

Друзі!

Щороку Finance.ua та «Мінфін» організовують масштабну конференцію для інвесторів «Жити на відсотки».
Зображення

Цьогоріч ви дізнаєтесь:

✅ які нові цінності та підходи визначають поведінку українських інвесторів (Кирило Єжов, Kantar Ukraine);
✅ які активи дадуть найбільший потенціал дохідності в 2026 році в Україні та за кордоном (Артем Щербина, Capital Times).

Приходьте по свіжу аналітику, реальні кейси, нетворкінг та мотивацію до дій.

📆 Коли: 8 листопада

Де: Київ (офлайн/онлайн)

🎫 Квитки тут
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:37

🤔 Як зорієнтуватися в інвестиційних інструментах? Куди вкладати, щоб реально отримувати пасивний дохід? Чи справді це безпечно за нинішніх умов?

Ставите собі ці запитання? Тоді бронюйте участь у конференції «Жити на відсотки». 📣 Вже 8 листопада в Києві.

Теми, які розберемо:
✅ Аналітика ринку нерухомості та боргового ринку
✅ Порівняння активів: земля vs. нерухомість
✅ Інвестиційні настрої українців у 2025
✅ Прогнози дохідності доступних активів в Україні та за кордоном.

Чекаємо на вас, форумчани.
🎫 Квитки на подію тут

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:41

"Жити на відсотки" всього через 2 тижні!

Шановні колеги та інвестори!

Запрошуємо вас на щорічну конференцію "Жити на відсотки". Залишилося менше двох тижнів!

Зображення

Це унікальний захід для тих, хто прагне фінансової свободи та хоче розібратися в найактуальніших інвестиційних стратегіях 2025 року. Ми зібрали провідних експертів, щоб ви отримали максимально практичну інформацію.

Що ви дізнаєтесь за цілий день?

✅Як змінилися інвестиційні настрої українців
✅Дохідність активів в Україні та за кордоном
✅Практичні стратегії: борговий ринок, дії в період волатильності, венчурні інвестиції.
✅Битва активів: Нерухомість vs Земля, Крипта vs Фондовий ринок
Нетворкінг на найвищому рівні! Ви зможете особисто поспілкуватися з визнаними експертами та практиками: ТАРАС КІРІЧЕНКО (Toloka.vc), ОЛЕНА САВЧУК (InvestInsider), РОМАН КУШНІР (Cryptoon), СЕРГІЙ КРАМАРЕНКО (ZemliaUA), БОГДАН СИДОРЕНКО (опціонний інвестор) та багатьма іншими.

📆 Дата: 8 листопада
📍 Формат: офлайн (Київ) або онлайн

⚠️ Поспішайте!
Ціна на квитки підвищиться вже дуже скоро.
