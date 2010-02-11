RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:28

Мне почему то кажется что уже купили)
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:32

Спрос в разы больше чем предложения, а буратин хватает)
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:06

  jabba написав: настоящее золото - его можно купить в один клик на любой просадке цены, в отличие от резанных брусков.

Настояще золото - це метал з хімічного елементy aurum. Фізичні злитки.
"Бумажне"- як і акції, і обліги - не настояще. Найнастоящіше - фізичне, і не пудри мозки людям. Придумав своє визначення слова "настояще" і плутає людей.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:25

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як купити дорогоцінні метали

Які ризики Ви вважаєте найсерйознішими під час таких інвестицій — підробки, волатильність чи податкові аспекти?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:57

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Обновленные данные..8000 до 1 марта
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:06

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Помню времена, когда ставка по депозитам была 10% и раскидал деньги по разным банкам. Застрял не много в Родовите и в УкрГазБанке. По итогу выскочил нормально, но пришлось походить т.к. давали частями и с проблемами. Так вот, пока посещал банки, то много разных историй прошло перед глазами. В частности в УГБ клиенту объясняли, что золото, которое он приобрёл через металлический счёт – нет в наличии. Он пытался донести мысль, что он вкладывал деньги в золото, отказался от депозита в пользу надёжности и вот когда сработали риски – он пришёл за своим золотом. Но ему отказали аргументируя, что его нет как и нет валюты. Предложили забрать гривнами по какому-то своему, смешному курсу, частями и т.д.
Мораль: если хотите спекулировать на золоте, то торгуйте через биржу – покупайте, продавайте, рискуйте. Если хотите зайти на долго и забыть, то физическое золото. Будьте готовы к просадкам, и не покупайте на последнее (не более 10% от капитала). Помню, покупал по 1600, но впоследствии оно упало на 1200. Совершенно спокойно этот период прошёл т.к. не собирался продавать и эти деньги для меня не являлись критическими. Сейчас 4000 и я не собираюсь продавать. Скажу больше – я его вообще не собираюсь продавать без надобности. Это как страховка – вы платите и она даёт вам уверенность, что в случае форс-мажора ваш бюджет не словит клин.

P.S. Только это страховка, которую вы платите не каждый год, а 1 раз и до того момента, пока вы не совершили в жизни фатальную ошибку или обстоятельства не стали выше вас.
