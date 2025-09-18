Форуми / Народні рейтинги: Банки,

на тему Додано: Сер 10 вер, 2025 09:11 Инструменты на IBKR сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских

foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?

fox767676 написав: какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций

Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.

Наука и статистика давно показала, что чем полагаться на "удачу" при выборе индивидуальных акций - намного проще и спокойнее покупать акции множества компаний и стран пропорционально их рыночной капитализации.

Есть такой инструмент как ETF (торгуемый на бирже фонд). Он может включать в себя множество отдельных акций.



Так как США только одна из стран, то вкладывать все в нее более рискованно чем перераспределить между акциями всех развитых стран мира (условно говоря США+Канада+Япония+развитая Европа+Австралия и все такое).

Есть несколько индексов США+развитые страны.

Например MSCI World. Можно покупать ETF который базируется на этом индексе.



ETF выпускают провайдеры в разных юрисдикциях.

Нам в первую очередь интересны Европа (так называемые UCITS, чаще всего Ирландия) или США в зависимости от налогового резидентства.

Отличие в том, что UCITS бывают аккумулирующие (с реинвестированием дивидендов), а американские по закону обязаны ежегодно выплачивать дивиденды.



Резидентам Евросоюза можно покупать только UCITS (но если до этого как нерезидент купили американские, то их можно держать и продавать, нельзя только докупать). Резидентам США можно покупать только американские, Европейские нельзя (или налоговая США "накажет").



Если вы налоговый резидент Украины, то разрешено покупать и те и те.

Для нас (и для Европейцев большинства стран, но тут надо смотреть по налогам конкретной страны - в Германии и Австрии иначе) имеет смысл покупать UCITS именно аккумулирующие. Тогда не будет ежегодной выплаты дивидендов (они будут реинвестироваться) и вполне законно можно не подавать налоговую декларацию пока ничего не продадите (и не будет реализованной выгоды от роста капитала).



"Не инвестиционная рекомендация" но вот хороший аккумулирующий фонд на MSCI World:

https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFY0GT14

Если покупать в долларах - то на лондонской бирже тикер "SWRD"

Если в Евро - то на немецкой "SPPW".

Валюта не особо важна - все равно купятся те же активы, просто в момент покупки не будет расходов на конвертацию (но в IBKR они минимальны).



Для зовсім консервативних можна купувати SPX.

Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)

fox767676 написав: IBKR

кажуть розумні люди брати індекси



з.і.

кажуть розумні люди брати індекси

з.і.

Недавно на Kraken появилися xStock, токенізовані індексні фонди та акції

Если честно...сравните его фонд с СП500.

Взял пока что в топе было - SPY, QQQ

На общемировой не пустило, какую-то отдельную заявку надо

будет время раздуплюсь что к чему Взял пока что в топе было - SPY, QQQНа общемировой не пустило, какую-то отдельную заявку надобудет время раздуплюсь что к чему fox767676

