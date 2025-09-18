RSS
Инструменты на IBKR

Инструменты на IBKR
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:11

Инструменты на IBKR

сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:38

  fox767676 написав:какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций

Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.
Наука и статистика давно показала, что чем полагаться на "удачу" при выборе индивидуальных акций - намного проще и спокойнее покупать акции множества компаний и стран пропорционально их рыночной капитализации.
Есть такой инструмент как ETF (торгуемый на бирже фонд). Он может включать в себя множество отдельных акций.

Так как США только одна из стран, то вкладывать все в нее более рискованно чем перераспределить между акциями всех развитых стран мира (условно говоря США+Канада+Япония+развитая Европа+Австралия и все такое).
Есть несколько индексов США+развитые страны.
Например MSCI World. Можно покупать ETF который базируется на этом индексе.

ETF выпускают провайдеры в разных юрисдикциях.
Нам в первую очередь интересны Европа (так называемые UCITS, чаще всего Ирландия) или США в зависимости от налогового резидентства.
Отличие в том, что UCITS бывают аккумулирующие (с реинвестированием дивидендов), а американские по закону обязаны ежегодно выплачивать дивиденды.

Резидентам Евросоюза можно покупать только UCITS (но если до этого как нерезидент купили американские, то их можно держать и продавать, нельзя только докупать). Резидентам США можно покупать только американские, Европейские нельзя (или налоговая США "накажет").

Если вы налоговый резидент Украины, то разрешено покупать и те и те.
Для нас (и для Европейцев большинства стран, но тут надо смотреть по налогам конкретной страны - в Германии и Австрии иначе) имеет смысл покупать UCITS именно аккумулирующие. Тогда не будет ежегодной выплаты дивидендов (они будут реинвестироваться) и вполне законно можно не подавать налоговую декларацию пока ничего не продадите (и не будет реализованной выгоды от роста капитала).

"Не инвестиционная рекомендация" но вот хороший аккумулирующий фонд на MSCI World:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFY0GT14
Если покупать в долларах - то на лондонской бирже тикер "SWRD"
Если в Евро - то на немецкой "SPPW".
Валюта не особо важна - все равно купятся те же активы, просто в момент покупки не будет расходов на конвертацию (но в IBKR они минимальны).

Для резидентов США (если вдруг вы такой) можно брать ETF "VT" на акции всего мира.
Востаннє редагувалось foxluck в Сер 10 вер, 2025 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43

fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:13

  fox767676 написав:IBKR

кажуть розумні люди брати індекси

з.і.
Недавно на Kraken появилися xStock, токенізовані індексні фонди та акції
flyman
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:41

  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)


Если честно...сравните его фонд с СП500.
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:12

  rjkz написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)


Если честно...сравните его фонд с СП500.


Взял пока что в топе было - SPY, QQQ
На общемировой не пустило, какую-то отдельную заявку надо
будет время раздуплюсь что к чему
fox767676
