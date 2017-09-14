|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:39
Трамп дає добро:
flyman
Повідомлень: 41343
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:44
Shaman написав:
у побрехеньках Letusrock?
чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?
Letusrock
Повідомлень: 2758
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:03
Shaman написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
нема жодного сумніву, що ти будеш першим серед тих, хто захоче свою лояльність довести окупантам. дідусь теж непоганим старостою був?
Яким ще старостою?
в мене була не окупаційна зона, а румунія.
По всіх міжнародних законах. До України північну буковину приєднав сталін.
Banderlog
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:12
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Успіх
Banderlog
То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани
Це ти потім, якомусь з Иркутської області будешь пояснювати, що ти - не при делах, ты вообще за РПЦ, Путина уважаєшь, Гундяю поклоняешься
Але у нього буде чіткий наказ - тягнути всіх, хто був в ЗСУ )
Пояснювати будеш ти.
Но тобі це не вперше. В тебе ж є досвід боротьби в окупації?
ти ж співпрацював з гур і сбу та передавав інформацію про переміщення колон окупаційних військ. А також встановлював вибухові пристрої на маршрутах пересування людей та техніки і коректував по радіостанції артилерійський вогонь по армії рф.
Оно люди говорять. І в інтернеті про твої подвиги пишуть.
А ще кажуть ти українською розмовляти почав... чи може у випадку окупації ти опять перейдеш на родной язик?
Banderlog
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:27
Banderlog написав:
До України північну буковину приєднав сталін.
Ага, а потім, на річницю смерті сталіна, приєднали Крим.
Випадково Буковина не входила до складу Київської Русі?
Water
Повідомлень: 3496
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 233 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:40
Water написав: Banderlog написав:
До України північну буковину приєднав сталін.
Ага, а потім, на річницю смерті сталіна, приєднали Крим.
Випадково Буковина не входила до складу Київської Русі?
До Атлантиди зі скитами
flyman
Повідомлень: 41343
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
Профіль
