Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Через скільки років українці
залишаться без пенсій —...

Через скільки років українці залишаться без пенсій —...
Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Пропонуємо до обговорення:
Діюча солідарна пенсійна система України працює за принципом фінансової піраміди й приречена на поступове згортання. У випадку, якщо не буде проведено реальних реформ, українці ризикують залишитися без пенсій вже за 10−15 років.

Дивися повний текст
Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 23:31

Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет. Для этого и разрешать ничего не нужно - физикам покупать любые мировые ценные бумаги и другие активы уже давно можно. Но понятно, что это фантастика - хороших людей, сидящих на потоке этих взносов, обижать низя.

А чем так сакральны 10 лет? Почему не 5 или 25? Почему только этим людям государство обязано, а тем, кто помоложе, но тоже что-то платил в ПФ (а ведь половина ПФ и с других налогов финансируется, поэтому по факту в него отстёгивает каждый, кто платит, например, НДС) - нет?
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 23:59

Re: Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

  moveton написав:Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет.

Это со всех сторон плохое решение. Если так сделать, то 95% населения подойдёт к пенсионному возрасту без каких-либо накоплений. 80% из них накопить не позволит психология и характер, а оставшимся 20% -- бизнес, который радостно ухватится за возможность не платить. Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате? И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?
С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?
А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.
