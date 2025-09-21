Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Додано: Сер 24 вер, 2025 23:59

moveton написав: Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет. Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет.

Это со всех сторон плохое решение. Если так сделать, то 95% населения подойдёт к пенсионному возрасту без каких-либо накоплений. 80% из них накопить не позволит психология и характер, а оставшимся 20% -- бизнес, который радостно ухватится за возможность не платить. Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате? И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.