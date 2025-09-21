|
Через скільки років українці залишаться без пенсій —...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Діюча солідарна пенсійна система України працює за принципом фінансової піраміди й приречена на поступове згортання. У випадку, якщо не буде проведено реальних реформ, українці ризикують залишитися без пенсій вже за 10−15 років.
Дивися повний текст Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:31
Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет. Для этого и разрешать ничего не нужно - физикам покупать любые мировые ценные бумаги и другие активы уже давно можно. Но понятно, что это фантастика - хороших людей, сидящих на потоке этих взносов, обижать низя.
А чем так сакральны 10 лет? Почему не 5 или 25? Почему только этим людям государство обязано, а тем, кто помоложе, но тоже что-то платил в ПФ (а ведь половина ПФ и с других налогов финансируется, поэтому по факту в него отстёгивает каждый, кто платит, например, НДС) - нет?
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:59
moveton написав:
Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет.
Это со всех сторон плохое решение. Если так сделать, то 95% населения подойдёт к пенсионному возрасту без каких-либо накоплений. 80% из них накопить не позволит психология и характер, а оставшимся 20% -- бизнес, который радостно ухватится за возможность не платить. Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате? И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?
С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?
А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.
