Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні через дефіцит кадрів
зарплати ростуть швидше...

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16

В кого це зростають зарплати? Зростають лише ціни.
