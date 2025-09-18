Зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.
Дивися повний текст
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:16
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|