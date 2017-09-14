RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16300163011630216303>
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:44

  pesikot написав:
  Бетон написав:Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно
И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )
Нам не треба перемагати роССію...
Нам треба відбити бажання в роССіян лізти до нас з своїми захцянками...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27645
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЦРУ підвердило, що жодної атаки на резиденцію Путіна не було, - WSJ
За словами співрозмовника видання, знайомого з розвідданими, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) дійшло висновку, що жодної спроби атаки на Путіна не було. Американська розвідка вважає, що Україна намагалася вдарити по військовій цілі, яку Київ уже вражав раніше. Ціль розташована у тому ж регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але ці об'єкти знаходяться далеко один від одного.


Трамп несподівано "визнав", що Путін збрехав про українську атаку на його резиденцію
Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний репост на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, поділившись матеріалом, в якому кремлівський диктатор Володимир Путін звинувачується у брехні.
Трамп несподівано 'визнав', що Путін збрехав про українську атаку на його резиденцію


Хто б міг подумати, що Путін набрехав ... ніколи такого не було і знову ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:55

  pesikot написав:
  Бетон написав:Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно


И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )

Украина в одиночку выиграть у россии не могла, это очевидно. Беда в том, что Украина вступила в войну, думая, что сражается на переднем крае большого западного мира.
К сожалению, Запад, посмотрев на это всё, решил расплатиться Украиной за привилегию ещё некоторое время не чувствовать войны. Даже не "не участвовать" а именно "не чувствовать", то есть не испытывать сколько-нибудь заметных неудобств, не перенаправлять ресурсы с потребления на оборону, не нарушать привычные потоки ресурсов, товаров и бабла...
M-Audio
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 23.03.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:12

  budivelnik написав:Черчіль
Мене часто питають за що ми боремось....
Можу відповісти
Перестанемо боротись-тоді побачите.

По-перше, Черчіль такого не казав. По-друге, від використання "ми" просто нудить вже. За часів Черчіля, у 2СВ, використання "ми" було доречним - навіть майбутня Королева служила механіком та водієм. В сучасній Україні не існує жодних "ми". Є конкретні громадяни, які борються, а решта до них примазуються.
АндрейМ
 
Повідомлень: 691
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:16

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Черчіль
Мене часто питають за що ми боремось....
Можу відповісти
Перестанемо боротись-тоді побачите.

По-перше, Черчіль такого не казав. По-друге, від використання "ми" просто нудить вже. За часів Черчіля, у 2СВ, використання "ми" було доречним - навіть майбутня Королева служила механіком та водієм. В сучасній Україні не існує жодних "ми". Є конкретні громадяни, які борються, а решта до них примазуються.

А є ті, які втекли за кордон ... то такі дійсно "не ми"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:29

  M-Audio написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно


И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )

Украина в одиночку выиграть у россии не могла, это очевидно. Беда в том, что Украина вступила в войну, думая, что сражается на переднем крае большого западного мира.
К сожалению, Запад, посмотрев на это всё, решил расплатиться Украиной за привилегию ещё некоторое время не чувствовать войны. Даже не "не участвовать" а именно "не чувствовать", то есть не испытывать сколько-нибудь заметных неудобств, не перенаправлять ресурсы с потребления на оборону, не нарушать привычные потоки ресурсов, товаров и бабла...


не зовсім так, Європа почала витрачати значно більше грошей на оборонку, у Поляків бюджет на 2026р 100млрд євро, інші країни також відчувають загрозу і реорганізують армію, звісно що воювати за Україну вони не будуть, але стосовно програшу роісі?
почитайте що казав Сталін:

„История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: "Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь". Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: "ты обильная" - стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: "ты убогая, бессильная"“ — Иосиф Виссарионович Сталин

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/2075121-i ... chim-v-to/


в першу Чеченську -чеченци рашку "побіли"? так
prodigy
 
Повідомлень: 12977
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:34

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Черчіль
Мене часто питають за що ми боремось....
Можу відповісти
Перестанемо боротись-тоді побачите.

По-перше, Черчіль такого не казав. По-друге, від використання "ми" просто нудить вже. За часів Черчіля, у 2СВ, використання "ми" було доречним - навіть майбутня Королева служила механіком та водієм. В сучасній Україні не існує жодних "ми". Є конкретні громадяни, які борються, а решта до них примазуються.

А є ті, які втекли за кордон ... то такі дійсно "не ми"

А ти не втік, але користі від тебе як від мішка навозу, хєрой.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10429
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:37

  M-Audio написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно


И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )

Украина в одиночку выиграть у россии не могла, это очевидно. Беда в том, что Украина вступила в войну, думая, что сражается на переднем крае большого западного мира.
К сожалению, Запад, посмотрев на это всё, решил расплатиться Украиной за привилегию ещё некоторое время не чувствовать войны. Даже не "не участвовать" а именно "не чувствовать", то есть не испытывать сколько-нибудь заметных неудобств, не перенаправлять ресурсы с потребления на оборону, не нарушать привычные потоки ресурсов, товаров и бабла...

А ти перенаправляєш ресурси з споживання на війну? Чи більша частина патріотів типу Міндичей чи слуг? Який сенс заходу давати гроші на розваги Міндичам і ко?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10429
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:59

  BIGor написав:
  M-Audio написав:Украина в одиночку выиграть у россии не могла, это очевидно. Беда в том, что Украина вступила в войну, думая, что сражается на переднем крае большого западного мира.
К сожалению, Запад, посмотрев на это всё, решил расплатиться Украиной за привилегию ещё некоторое время не чувствовать войны. Даже не "не участвовать" а именно "не чувствовать", то есть не испытывать сколько-нибудь заметных неудобств, не перенаправлять ресурсы с потребления на оборону, не нарушать привычные потоки ресурсов, товаров и бабла...

А ти перенаправляєш ресурси з споживання на війну? Чи більша частина патріотів типу Міндичей чи слуг? Який сенс заходу давати гроші на розваги Міндичам і ко?


Сподіваюсь, що ти вже сливу залив по самі крокви, тому таке і пишеш

Бо писати таке на тверезу, це розписатись у власній нерозумності ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 17:16

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Черчіль
Мене часто питають за що ми боремось....
Можу відповісти
Перестанемо боротись-тоді побачите.
По-перше, Черчіль такого не казав. По-друге, від використання "ми" просто нудить вже. За часів Черчіля, у 2СВ, використання "ми" було доречним - навіть майбутня Королева служила механіком та водієм. В сучасній Україні не існує жодних "ми". Є конкретні громадяни, які борються, а решта до них примазуються.
1 Яка різниця був чи не був Черчіль власником цієї цитати?
Головне що вона передає суть, а хто її використав перший-це ж не так вже й важливо , хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю
2 Є занудні теоретики для яких наявність 1% злочинців чи чогось подібно - дозволяє заявляти що МИ - відсутнє в Україні.
Доводжу до їх відома
Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)
А тих 50%-1особа - це вже група яка не має права виступати від імені всієї України( хоча має право виступати від свого імені)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27645
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16300163011630216303>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 181919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 382162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1083259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15359)
01.01.2026 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.