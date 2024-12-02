|
|
|
Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:41
Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку України наразі спостерігається стабільність. Курси долара і євро коливаються у досить вузькому коридорі в межах кількох копійок щодня, і різких падінь чи злетів не спостерігається.
Дивися повний текст Що нині вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати чи купувати
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100576
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:41
А як з базарними валютчиками,вони пострадають,чи іх уже держава узяла на тіневу роботу.І що вони для держави значуть?Чому верховна рада проти них ніякого закона не зробить.?
-
pglyhov9335
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|