Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:09

Бюджетний конкурент виявився кращим за iPhone 17 Pro...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський флагман із HyperOS 3 на борту виграв з самого початку: увімкнувся швидше за яблучний девайс і показав кращі результати при запуску повсякденних додатків. Номеронабирач, крамничка з програмами, камера — скрізь Xiaomi виявився швидшим.

Дивися повний текст
Бюджетний конкурент виявився кращим за iPhone 17 Pro Max: чому так (відео)
