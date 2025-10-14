Додано: Пон 13 жов, 2025 14:56

moveton написав: у бывшего клиента позиция очень слабая у бывшего клиента позиция очень слабая

когда банк с клиентом заключает договор ( любой) он берет с него подпись или КЕП или любым другим способом согласие на условия ....а дальше что банки поголовно делают ??? " все изменения тарифов и условий - бегай клиент на сайт банка и отслеживай , а этот с позволения банк каждый месяц или даже несколько раз на месяц все тарифы меняет и не считает нужным клиента информировать...мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? и вопросов бы таких не было , клиент бы закрыл счет если считает что новые условия неприемлемы . А так как этот банк начал себя вести - так только помойки себя ведут , цель изменения тарифов каждый месяц - дополнительно наловить клиентов , которые не посещают сайт банк каждый раз.