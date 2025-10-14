|
Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:56
moveton написав:
у бывшего клиента позиция очень слабая
когда банк с клиентом заключает договор ( любой) он берет с него подпись или КЕП или любым другим способом согласие на условия ....а дальше что банки поголовно делают ??? " все изменения тарифов и условий - бегай клиент на сайт банка и отслеживай , а этот с позволения банк каждый месяц или даже несколько раз на месяц все тарифы меняет и не считает нужным клиента информировать...мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? и вопросов бы таких не было , клиент бы закрыл счет если считает что новые условия неприемлемы . А так как этот банк начал себя вести - так только помойки себя ведут , цель изменения тарифов каждый месяц - дополнительно наловить клиентов , которые не посещают сайт банк каждый раз.
-VICTOR-
Повідомлень: 7352
З нами з: 15.08.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1339 раз.
1
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:22
-VICTOR- написав:
мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ...
Ну так на то и записали
Клиент согласился - ССЗБ. Мог же ж не соглашаться. Так гражданские договора и работают.
-VICTOR- написав:
А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ???
Не не, личное информирование для другого. В Вайбер Тазик тоже периодически информирует - зовёт кредит наличкой взять
Но, честно говоря, не помню, чтобы реально были сложности заметить интересные изменения в его тарифах. Ну да, читать не только SMS приходится. Кому напряг - на выход в другой банк. Может в другом и не "помойка". Это единственный выход, который предлагают кодексы.
moveton
Повідомлень: 6030
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 743 раз.
3
7
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:44
Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися.
la9
Повідомлень: 2771
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 98 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:47
la9 написав:
Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися.
Я б не розслаблявся. Тут вже були випадки, коли КЦ говорив якусь дурницю і люди влітали на гроші. Банка відповідала, що КЦ був не правий, але це проблема клієнта. За рік може накапати вже на закриття, а на передачу колекторам. Краще не гратися
klug
Повідомлень: 8942
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1260 раз.
1
4
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:05
klug ну я розумію..що репутація зараз у банки нижче плінтуса..)) але накопичувати умовний борг то за межею вже , за умовами - абонка 150 грн , якщо грошей нема - блок рахунку і очікування оплати , якщо немає руху по рахунку 1 рік часу - банк має самостійно закрити рахунок . Все інше то інсинуації , такого щоб кожен місяць додавати абонку ще жоден банк не застосовував )) і з рештою це не кредитний рахунок ...якщо вже розвити фантазію то хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально )
-VICTOR-
Повідомлень: 7352
З нами з: 15.08.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1339 раз.
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:13
-VICTOR- написав:
хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально
Ну как не реально. Вот есть такой Сенс, который за льготный кредит начисляет заметные копейки и вычитает их со счёта в РД. Так вот, если попользоваться КЛ, погасить и переместить КЛ на другую карту до РД (т.е. карта станет типа дебетовой), то в РД эти пара гривен спишутся в овердрафт. И на них не ограниченное время начнут начисляться очень даже существенные проценты, как за овердрафт.
moveton
Повідомлень: 6030
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 743 раз.
3
7
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:26
Последние полчаса невозможно войти в додаток. У всех так?
Кассандра
Повідомлень: 1521
З нами з: 04.12.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 236 раз.
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:41
Кассандра написав:
Последние полчаса невозможно войти в додаток. У всех так?
Отвечу сама себе - сбой у них какой-то серьёзный со слов поддержки
Кассандра
Повідомлень: 1521
З нами з: 04.12.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 236 раз.
2
