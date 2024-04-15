|
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:38
Пропонуємо до обговорення:
Канадський лоукостер WestJet оголосив, що почне стягувати з пасажирів додаткову плату за можливість відкидати крісла. Це рішення знаменує собою значну зміну в політиці авіакомпанії, оскільки це було стандартною функцією для мандрівників. Так, WestJet запроваджує нову схему розташування сидінь.
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир
- Робот новин
Джон, как вчера родился. Или в его деревне было не принято вместо литровых пакетов начать по той же цене продавать 870 мл и дополнительно новые с надписью большими буквами "честный литр", но уже дороже?
