Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Лоукостер WestJet братиме плату
за те, що робить кожен...

Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен...
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 01:38

Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен...

Пропонуємо до обговорення:
Канадський лоукостер WestJet оголосив, що почне стягувати з пасажирів додаткову плату за можливість відкидати крісла. Це рішення знаменує собою значну зміну в політиці авіакомпанії, оскільки це було стандартною функцією для мандрівників. Так, WestJet запроваджує нову схему розташування сидінь.

Дивися повний текст
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 01:38

Джон, как вчера родился. Или в его деревне было не принято вместо литровых пакетов начать по той же цене продавать 870 мл и дополнительно новые с надписью большими буквами "честный литр", но уже дороже?
