Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:47
Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
Додано: Суб 08 лют, 2025 21:45
напишіть де заробляють 18 тисяч .не треба статистику путати з фактичними доходами громадян.коли зароблені гроші ділять на кількість громадян
Додано: Суб 08 лют, 2025 22:16
Re: Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіон
прибиральниця в сільпо?
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