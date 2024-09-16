RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Коли дах над головою
стає розкішшю: свавілля...

Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:16

Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля...

Пропонуємо до обговорення:
Адже є дуже багато питань від військових
Вартість оренди житла у прифронтових зонах б’є рекорди. Військові нарікають, що ціни на квартири біля лінії зіткнення захмарні — часто перевищують вартість оренди у Києві чи Львові. У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки сьогодні коштує винаймати житло поблизу фронту та чому орендні ставки такі високі.

Дивися повний текст Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля з орендою в прифронтових містах
D2
 
Повідомлень: 431
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:17

"Крім того, відсутність жорстких регуляцій — ні граничних норм цін, ні обов’язкового моніторингу — дозволяє цьому хаосу тривати, на відміну від мирних часів, коли ринок саморегулювався конкуренцією."

Это точно рыночный риэлтор сказал, а не госчиновник? В чём хаос-то? Судя по статье, рыночек как раз и сейчас отлично самоотрегулировался. Именно потому, что ему никто не мешал попытками установить граничные цены. Он и при установке отрегулируется, но снимающему придётся вчёрную доплатить не только до рыночной (по балансу спроса и предложения) цены, как сейчас, а ещё и покрыть издержки на взятки кому надо, чтобы этого не замечали. Сколько ж можно на эти грабли наступать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:41

А причина як завжди простенька - Парламентсько-Президентські Діячі замість того щоб оголосити в 22 році в Україні СТАН ВІЙНИ, для свого блага оголосили якийсь, нікому не зрозумілий, Військовий стан. А підчас війни Військових житлом повинна забезпечувати Держава
borysyar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:36

Re: Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля

  borysyar написав:А підчас війни Військових житлом повинна забезпечувати Держава

В смысле путём: "Закон „Про правовий режим воєнного стану“ прямо передбачає таку річ, як квартирна повинність. Усіх громадян України можна зобов’язати розміщати у себе військовослужбовців, поліціянтів, біженців. Цей закон, якщо його застосовувати, розв’язувати проблему квартирування раз і назавжди»"? Это наше государство запросто. Сотню лет назад даже активно практиковали:

Конечно, коммунистическое сейчас как бы под запретом, но это ж не памятники сносить и улицы переименовывать. Тут можно и тихонечко посчитать допустимым. Во всяком случае товарищ Луценко уже так считает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:14

Ну так военную экономику с плановой выдачей еды лекарства и одежды гражданским не ввели же - вот и остался капитализм "коси коса пока роса". Чего теперь удивляться - владельцам жилья нужно за что-то кушать, заправлять авто и покупать такие манящие айфоны с прилавков - вот они и пользуются рынком, которые как лили в уши в 90х "сам себя отрегулирует".
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:54

Re: Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля

  katso написав:как лили в уши в 90х "сам себя отрегулирует"

Так и отрегулировал же ж? А что цены такие, так это вина не того, что владельцам жилья хочется айфонов (хотя это и не грех), а того, что у них готовы покупать по таким и ещё и очередь стоит. Как раз самый, что ни на есть порядок. Чему государство могло бы толково помочь - это работе компенсационного механизма, т.е. появлению нового предложения, раз такие сверхприбыли. В статье даже есть про это пара слов. Но это дольше и сложнее, чем отнять и поделить.

Кстати, судя по предложению "Вони орендують таке житло, щоб відновлюватися після виходів на «нуль» і платять за нього з власної кишені", как минимум, военные не совсем уж бездомные и какая-никакая казёная крыша над головой у них обеспечивается. Так что заголовок, как обычно, для хайпа.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...
D2 » Вів 16 вер, 2025 12:09
3 4145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 жов, 2025 23:54
moveton
Finance.ua: Крипта в Україні: від заощаджень до...
D2 » Сер 15 жов, 2025 23:34
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 жов, 2025 23:34
moveton
Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...
D2 » Пон 16 вер, 2024 14:49
3 10563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 15:00
finuser480

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.