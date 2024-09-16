Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля...

|
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Адже є дуже багато питань від військових
Вартість оренди житла у прифронтових зонах б’є рекорди. Військові нарікають, що ціни на квартири біля лінії зіткнення захмарні — часто перевищують вартість оренди у Києві чи Львові. У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки сьогодні коштує винаймати житло поблизу фронту та чому орендні ставки такі високі.
Дивися повний текст Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля з орендою в прифронтових містах
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:17
"Крім того, відсутність жорстких регуляцій — ні граничних норм цін, ні обов’язкового моніторингу — дозволяє цьому хаосу тривати, на відміну від мирних часів, коли ринок саморегулювався конкуренцією."
Это точно рыночный риэлтор сказал, а не госчиновник? В чём хаос-то? Судя по статье, рыночек как раз и сейчас отлично самоотрегулировался. Именно потому, что ему никто не мешал попытками установить граничные цены. Он и при установке отрегулируется, но снимающему придётся вчёрную доплатить не только до рыночной (по балансу спроса и предложения) цены, как сейчас, а ещё и покрыть издержки на взятки кому надо, чтобы этого не замечали. Сколько ж можно на эти грабли наступать?
Додано: Пон 20 жов, 2025 16:41
А причина як завжди простенька - Парламентсько-Президентські Діячі замість того щоб оголосити в 22 році в Україні СТАН ВІЙНИ, для свого блага оголосили якийсь, нікому не зрозумілий, Військовий стан. А підчас війни Військових житлом повинна забезпечувати Держава
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:36
borysyar написав:
А підчас війни Військових житлом повинна забезпечувати Держава
В смысле путём: "Закон „Про правовий режим воєнного стану“ прямо передбачає таку річ, як квартирна повинність. Усіх громадян України можна зобов’язати розміщати у себе військовослужбовців, поліціянтів, біженців. Цей закон, якщо його застосовувати, розв’язувати проблему квартирування раз і назавжди»"? Это наше государство запросто. Сотню лет назад даже активно практиковали:
Конечно, коммунистическое сейчас как бы под запретом, но это ж не памятники сносить и улицы переименовывать. Тут можно и тихонечко посчитать допустимым. Во всяком случае товарищ Луценко уже так считает.
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:14
Ну так военную экономику с плановой выдачей еды лекарства и одежды гражданским не ввели же - вот и остался капитализм "коси коса пока роса". Чего теперь удивляться - владельцам жилья нужно за что-то кушать, заправлять авто и покупать такие манящие айфоны с прилавков - вот они и пользуются рынком, которые как лили в уши в 90х "сам себя отрегулирует".
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:54
katso написав:
как лили в уши в 90х "сам себя отрегулирует"
Так и отрегулировал же ж? А что цены такие, так это вина не того, что владельцам жилья хочется айфонов (хотя это и не грех), а того, что у них готовы покупать по таким и ещё и очередь стоит. Как раз самый, что ни на есть порядок. Чему государство могло бы толково помочь - это работе компенсационного механизма, т.е. появлению нового предложения, раз такие сверхприбыли. В статье даже есть про это пара слов. Но это дольше и сложнее, чем отнять и поделить.
Кстати, судя по предложению "Вони орендують таке житло, щоб відновлюватися після виходів на «нуль» і платять за нього з власної кишені", как минимум, военные не совсем уж бездомные и какая-никакая казёная крыша над головой у них обеспечивается. Так что заголовок, как обычно, для хайпа.
