Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата державних службовців зросла на 43%, проте більшість чиновників вважають свою зарплату неадекватною до виконуваних обов’язків.
Дивися повний текст Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
R2
Робот новин
Повідомлень: 100616
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:21
у них є можливість отримувати 190000 тисяч в місяць, є купа вакансій
igordiachyk
Повідомлень: 2
З нами з: 29.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
