Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи добре ви керуєте грошима?
Перевірте себе (тест)

Чи добре ви керуєте грошима? Перевірте себе (тест)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:43

Чи добре ви керуєте грошима? Перевірте себе (тест)

Пропонуємо до обговорення:
Сучасний світ змінюється дуже швидко: нові технології, фінансові інструменти, безготівкові сервіси та цифрові валюти змушують користувачів бути гнучким. Розуміти, як працюють гроші.

Дивися повний текст
Чи добре ви керуєте грошима? Перевірте себе (тест)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:44

Там рекомендують купувати овдп замість доларів (facepalm). Але гроші з ОВДП підуть до бюджету де їх вкрадуть корупціонери зеленський і гетманцев. Правильна відповідь в житті: купити готівкові долари та найняти на них кілерів щоб він перестріляв цих паскуд.
