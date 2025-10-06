RSS
Справу про таємниче зникнення
32 українських суден...

Справу про таємниче зникнення 32 українських суден...
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:09

Справу про таємниче зникнення 32 українських суден...

Пропонуємо до обговорення:
Направлено до суду справу стосовно 6 осіб, які заволоділи 32 суднами, переробили їх на 12 барж та незаконно привласнили

Дивися повний текст
Справу про таємниче зникнення 32 українських суден передали до суду (деталі)
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:10

Одеса край рашистів і корупції.
