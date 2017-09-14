Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.
Презіраєш Європу? Не поїдеш туди, коли випустять?
Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны. ➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]
Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися
Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
euronews несколько привирает. Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.
Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.
"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.
Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.
Какая связь между "бюджетним гальмом" и Bürgergeld?