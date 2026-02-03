RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна приєднується до SEPA:
що зміниться для банків і...

Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:19

Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків.

Дивися повний текст
Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і клієнтів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100779
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:19

Про SEPA все не зовсім так, якщо не сказати що зовсім не так. По-перше EPC ще не має рішення, та відповідно релізу про вступ України до SEPA для діючих учасників ще немає. Тобто поки що є тільки бажання НБУ це зробити. Обіцяли рішення наприкінці січня. Доки нічого нема. По-друге, Україну в SEPA беруть не прямим учасником. Тобто для підключення ло системи українському банку потрібен посередник у вигляді банку-кореспондента у Європі, який відповідно буде вкладати свій "інтерес" у свою пропозицію. Мова про миттеві розрахунки (instant payments) може йти лише коли Україна повністюю увійде у ЄС та відповідно у європейську банківську систему. Відповідно українським банкам які на цей час не мають відносин з європейськими (а це приблизно третина, якшо не половина) шлях до SEPA закритий, доки НБУ не створить единий кліринговий центр для обслуговування платежів по SEPA. По третє, швидкість платежу не прискориться. Якщо платіж прозорий він і зараз дійде до отримувача за 15 хвилин, якщо платіж попаде на розгляд комплаєнсу ніяка платіжна система не допоможе.
novajazz1979
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для...
R2 » Сер 04 лют, 2026 11:32
1 403
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лют, 2026 11:32
tigor_zp
Україна переходить на європейські стандарти: що...
R2 » Вів 03 лют, 2026 11:39
2 692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лют, 2026 10:42
dimarybak14
Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...
R2 » Сер 28 січ, 2026 02:18
2 6898
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 січ, 2026 07:32
Andrey2512

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.