Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...

Додано: Чет 12 лют, 2026 18:19
Про SEPA все не зовсім так, якщо не сказати що зовсім не так. По-перше EPC ще не має рішення, та відповідно релізу про вступ України до SEPA для діючих учасників ще немає. Тобто поки що є тільки бажання НБУ це зробити. Обіцяли рішення наприкінці січня. Доки нічого нема. По-друге, Україну в SEPA беруть не прямим учасником. Тобто для підключення ло системи українському банку потрібен посередник у вигляді банку-кореспондента у Європі, який відповідно буде вкладати свій "інтерес" у свою пропозицію. Мова про миттеві розрахунки (instant payments) може йти лише коли Україна повністюю увійде у ЄС та відповідно у європейську банківську систему. Відповідно українським банкам які на цей час не мають відносин з європейськими (а це приблизно третина, якшо не половина) шлях до SEPA закритий, доки НБУ не створить единий кліринговий центр для обслуговування платежів по SEPA. По третє, швидкість платежу не прискориться. Якщо платіж прозорий він і зараз дійде до отримувача за 15 хвилин, якщо платіж попаде на розгляд комплаєнсу ніяка платіжна система не допоможе.