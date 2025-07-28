|
|
|
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:57
Faceless написав:
А сюди ще додати, що бенз в каністру залить і возити з собою, чи сходити в разі чого з каністрою до найближчої заправки можна. А електрики в відро не наллєш
А почему не рассуждать наоборот? Бензин в канистру заливать и возить с собой НУЖНО. Потому, что он даже в нынешнюю эпоху пика использования бензиновых двигателей только на заправках и есть. А электричество уже протянуто в любой квартал каждого населённого пункта, а в медвежьем углу, в который не протянуто, владелец домика уже может и солнечные батареи поставил (а сейчас уже и не редкость, когда поставил даже, когда протянуто).
Вот как раз по поводу длительности зарядки я не понимаю проблемы. Даже в США, где из субурбии в город на работу ежедневно мотаются, вряд ли типовая поездка за день больше 150-200 км. Дальше на стоянке спокойно за ночь зарядился без необходимости дикой мощности на один автомобиль и попытки расплавить ей аккумулятор. Наверное, есть и сайгаки, которым кровь из носу часто нужно в день по 1000+ км намотать и поэтому нестерпимо ждать на заправке больше 15 минут. Но много ли таких, если мы о легковушках, а не о фурах, где ездят с напарником, чтобы она не простаивала?
-
3
7
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:02
moveton написав:
А сюди ще додати, що бенз в каністру залить і возити з собою, чи сходити в разі чого з каністрою до найближчої заправки можна. А електрики в відро не наллєш
А почему не рассуждать наоборот? Бензин в канистру заливать и возить с собой НУЖНО. Потому, что он даже в нынешнюю эпоху пика использования бензиновых двигателей только на заправках и есть. А электричество уже протянуто в любой квартал каждого населённого пункта, а в медвежьем углу, в который не протянуто, владелец домика уже может и солнечные батареи поставил (а сейчас уже и не редкость, когда поставил даже, когда протянуто).
Вот как раз по поводу длительности зарядки я не понимаю проблемы. Даже в США, где из субурбии в город на работу ежедневно мотаются, вряд ли типовая поездка за день больше 150-200 км. Дальше на стоянке спокойно за ночь зарядился без необходимости дикой мощности на один автомобиль и попытки расплавить ей аккумулятор. Наверное, есть и сайгаки, которым кровь из носу часто нужно в день по 1000+ км намотать и поэтому нестерпимо ждать на заправке больше 15 минут. Но много ли таких, если мы о легковушках, а не о фурах, где ездят с напарником, чтобы она не простаивала?
Ну уявімо ви стали на трасі. Що простіше - доставити вам трохи бензу, чи відлити в когось, чи якось дотягнути до вас кабель?
І це я не кажу що від звичайної мережі ви години витратите щоб просто трохи дозарядитися
4
9
3
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:05
Наиболее очевидно решение, ИМХО, ценовой лимит. Например, до 15к евро - только электромобили, дороже - можно ДВС. Со временем поднимать лимит, пока ДВС не станут по карману только малому кругу лиц.
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:07
anduzenko написав:Наиболее очевидно решение, ИМХО, ценовой лимит. Например, до 15к евро - только электромобили, дороже - можно ДВС. Со временем поднимать лимит, пока ДВС не станут по карману только малому кругу лиц.
До 15к то що, глибоке б/в?
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:14
Я трохи дивуюся, чому водневу енергетику не розвивають. З одного боку заправка воднем в рази швидше заряджання, а з іншого - водень можна виробляти напряму із "зеленої" електроенергії (сонце-вітер) в тих обсягах, в яких дозволяють поточні погодні умови, а не намагатися складно балансувати навантаження між зеленими і видобувними джерелами.
Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім.
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:18
Faceless написав:
Ну уявімо ви стали на трасі. Що простіше - доставити вам трохи бензу, чи відлити в когось, чи якось дотягнути до вас кабель?
Смотря что на этой трассе происходит. Если по ней ездят ездят сплошь электромобили, то логичнее ожидать, что проще от одного из них подзарядиться, чем искать такой, который зачем-то возит с собой бензин
Да и для доставки электричества не обязателен кабель. В размере канистры может быть и пауэрбанк.
Faceless написав:
І це я не кажу що від звичайної мережі ви години витратите щоб просто трохи дозарядитися
"обычная сеть" - она разная. Например, в хрущёвки протянули такую, которая не предполагала, что каждый первый поставит себе кондиционер с бойлером. Поэтому в 90х эти коммуникации полыхали от перегрузки. Ничего, протянули провода посерьёзнее. Не вижу прям невозможности иметь на каждой стоянке мощностей, которых хватит автомобилям зарядится часов за 8. Нафига большинству быстрее? Для оставшихся единиц можно и пару мощных зарядок построить. Ну или перебьются, поглядев на ценник
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:20
M-Audio
так за этим будущее. просто инфраструктура дорогая.
провода уже есть, аккумы тоже клепают. а тут надо водород, заправки, давление высокое и всё такое
ну и пока что электролитический водород в несколько раз дороже водорода, полученного из газа и нефти
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:34
Faceless написав:
Ну уявімо ви стали на трасі.
А ещё есть момент, что если бы для автомобиля стать без топлива вдалеке от источника было частым явлением, то он бы просто не прижился. Так бы и ездили на лошадях, которые могут подкормиться в любом месте. Подозреваю, что когда автомобили стали распространяться, они тоже считались чистой блажью в том числе и потому, что вот так он стал без горючки и проси какого-нибудь крестьянина смотаться на лошади в ближайшую аптеку за бензином.
Додано: Пон 24 лис, 2025 13:50
Faceless написав:
anduzenko написав:Наиболее очевидно решение, ИМХО, ценовой лимит. Например, до 15к евро - только электромобили, дороже - можно ДВС. Со временем поднимать лимит, пока ДВС не станут по карману только малому кругу лиц.
До 15к то що, глибоке б/в?
25к больше нравится?
На новые, конечно
Ну уявімо ви стали на трасі. Що простіше - доставити вам трохи бензу, чи відлити в когось, чи якось дотягнути до вас кабель?
А если, к примеру, топливный насос сдох, или масло в картере задубело на морозе?
То есть реальные случаи, а не выдуманные.
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:32
moveton написав:
Ну уявімо ви стали на трасі. Що простіше - доставити вам трохи бензу, чи відлити в когось, чи якось дотягнути до вас кабель?
Смотря что на этой трассе происходит. Если по ней ездят ездят сплошь электромобили, то логичнее ожидать, что проще от одного из них подзарядиться, чем искать такой, который зачем-то возит с собой бензин
Да и для доставки электричества не обязателен кабель. В размере канистры может быть и пауэрбанк.
Faceless написав:
І це я не кажу що від звичайної мережі ви години витратите щоб просто трохи дозарядитися
"обычная сеть" - она разная. Например, в хрущёвки протянули такую, которая не предполагала, что каждый первый поставит себе кондиционер с бойлером. Поэтому в 90х эти коммуникации полыхали от перегрузки. Ничего, протянули провода посерьёзнее. Не вижу прям невозможности иметь на каждой стоянке мощностей, которых хватит автомобилям зарядится часов за 8. Нафига большинству быстрее? Для оставшихся единиц можно и пару мощных зарядок построить. Ну или перебьются, поглядев на ценник
Як ви взагалі уявляєте прийнятно швидку зарядку від іншого авто чи "павербанку" (така валізка вочевидь в 100 кг)?
Я уявляю тільки якщо акуми будуть як батарейки, стандартні, замість чекати зарядки взяв новий елемент (кілька), вставив і поїхав, а на заправці залишив заряджатися. Тоді і "поділитися" на дорозі можна.
Щодо мереж - навіть в сучасному будинку ви від розетки не візьмете більше ніж кілька кВт, тому навіть на 10% будете заряджатися годинами
