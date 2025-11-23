RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Гетманцев просить відкласти
запровадження терміналів для...

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів із пропозицією відкласти запровадження вимоги щодо платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи. Норма має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Дивися повний текст
Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100657
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29

А де були його мозки коли він це схвалював, голосував за закон?
salvydas
 
Повідомлень: 195
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти назвали найдешевше тепле місто для коротких...
R2 » Нед 23 лис, 2025 11:41
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лис, 2025 11:41
konkistador07
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
R2 » П'ят 21 лис, 2025 10:25
1 251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лис, 2025 10:26
balta_laska
«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
R2 » П'ят 14 лис, 2025 15:02
2 4303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лис, 2025 15:13
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6838)
24.11.2025 17:32
Ринок ОВДП (10105)
24.11.2025 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.