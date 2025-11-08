RSS
«Скільки дати корупціонеру
зарплати, щоб не брав?» —...

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:36

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Пропонуємо до обговорення:
Після корупційного скандалу в «Енергоатомі», у котрому згадані колишні міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук, стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий.

Дивися повний текст
«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» — думки експертів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100678
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:06

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

дати пожиттєво або прирівняти до держзради
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
