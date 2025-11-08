«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
Faceless написав:Це ілюзії, звісно десь корупція захмарна, десь - низова майже відсутня, але є абсолютно всюди, і "системи, де це неможливо" просто не існує
Правильно І тому треба не ускладнювати собі життя введенням додаткових правил і органів які будуть визначати що є корупцією і які кари небесні за неї присудити....
Згадайте совок.. За торгівлю валютою - розстріл За перепродаж товарів-спекуляція-стаття -мінімум 5-10 років....
А як це ліквідували -правильно ДОЗВОЛИЛИ перепродувати .... І все Був злочинець-став нормальним..
Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від Заборонено все що прямо недозволено до Дозволено все що прямо не заборонено...
тільки тре уточнювати, кому саме все дозволити...
Не треба нічого уточняти.... Як тільки створюєте правило -треба створити орган який повинен слідкувати за виконанням правила, а як тільки є орган який слідкує - то треба створити орган який слідкує за тим що слідкує... А далі ланцюгова реакція... Кожен створений бюрократичний орган вимагає збільшення фінансування і для того щоб оправдати це збільшення він вкидає в ЗМІ страшилки про страшні втрати суспільства які будуть в майбутньому якщо не збільшити контролюючий орган....
Тим більше , що населення вже заточено під те (внутрішні переконання 73% населення що їм погано бо в них крадуть , а самі вони все роблять правильно) - тому легко повірить в будь-яку фігню...
budivelnik написав:Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від Заборонено все що прямо недозволено до Дозволено все що прямо не заборонено...
Так не работает. Разрешить всё - есть такой госстрой, анархия называется. Сколько раз его пробовали, всегда получалось не процветание, а разруха и банды грабителей. Поэтому нужны ограничения и управляющая власть. А за властью тот или иной контроль, чтобы не зарывалась. Ну а дальше уже начинаются варианты, как бы так сделать, чтобы контроль и работал и не обошёлся дороже его отсутствия. По большому счёту всё упирается в лень низов этим контролем заниматься. Если в отдельно взятой хрущёвке жильцы не могут перейти от произвольно их доящих УК к ОСМД, то о каком контроле над более высоким уровнем власти может идти речь? Только о полностью от этих низов оторванном и преследующим какие-то свои цели. Поэтому низы и не понимают зачем ему вообще платить
moveton 1 Можна звичайно в крайнощі- анархія... 2 Можна по іншому От Ви пишете - низи не хочуть контролювати... але контроль - це витрата часу(енергії) без позитивного кінцевого результату(контроль додану вартість не створює) То може замість того щоб ЗМУШУВАТИ низи виконувати роботу за яку ГРУБО ніхто цим низам не заплатить Будемо ПОЯСНЮВАТИ низам, що чим більше вони візьмуть на себе - тим менше їм потрібно буде делегувати комусь і за це вони з меншими затратами СВОЄЇ праці отримають те що їм потрібно, а менші витрати праці при тому ж кінцевому результаті= покращення якості життя. А чим менше делеговано - тим менше потрібно контролювати...
Тому Будь-який контроль - це ВСІХ стригти під одну гребінку... Але якщо я лисий- то навіщо мені витрачати час/кошти на стрижку?
budivelnik написав:От Ви пишете - низи не хочуть контролювати... але контроль - це витрата часу(енергії) без позитивного кінцевого результату(контроль додану вартість не створює) То може замість того щоб ЗМУШУВАТИ низи виконувати роботу за яку ГРУБО ніхто цим низам не заплатить
Есестсвенно, контроль - это тоже работа и если она ради денег, то ещё и должна хорошо оплачиваться. Любой из НАБУ или, например, набсовета Привата подтвердит Но разве я говорил, что ей нужно заставлять заниматься? Это как вообще? Кто даже заставлять-то будет? Контролируемый? Это уже совсем сюр будет.
budivelnik написав:Будемо ПОЯСНЮВАТИ низам, що чим більше вони візьмуть на себе - тим менше їм потрібно буде делегувати комусь і за це вони з меншими затратами СВОЄЇ праці отримають те що їм потрібно, а менші витрати праці при тому ж кінцевому результаті= покращення якості життя.
Не уверен, что общий принцип "хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай это сам" требует объяснений. Он интуитивен любому ребёнку и столь же не верен. Ну не сделаешь ты так же хорошо, как это сделает специалист в данном виде деятельности. Для этого предварительно придётся стать таким специалистом, потратив годы на обучение, а это тоже нужно учесть в затраты СВОЕЙ работы. По совокупности со специализацией и делегированием получается гораздо эффективнее, чем вырашивать из каждого универсального солдата. Даже при том, что такое усложнение системы как бы (тоже не совсем. Скорее делает видимым этот момент) добавляет работы в т.ч. на проследить, чтобы тот специалист сделал то, что хочет заказчик, а не он сам.
Тут можно разве что перепроверить, а вдруг каждый и так после окончания средней школы обладает достаточной квалификацией, чтобы хорошо работать Президентом. Увы, технически кухарка в свободное от основной работы время, может управлять государством, но лучше не надо. Работа менеджером тоже не проста. То, что у нас во власть формально на должности менеджеров попадают специалисты не по управлению за зарплату, а по набиванию своих карманов, ещё не значит, что без отдельных менеджеров будет жизнеспособно.
Но без базара, можно и пояснять, что, если любишь картошку, то зашибись будет тебе её и выращивать. А колхозник в своё освободившееся время что-то в научной лаборатории откроет. Это даже у нас практиковалось, не только теоретизировалось.
budivelnik написав:А чим менше делеговано - тим менше потрібно контролювати...
Отнюдь, если мы говорим о делегирования контроля. Как и любое делегирование работы, для делегировавшего она уменьшается. Даже при том, что теперь начинает быть нужно выполнять работу контроля над контролёром. И даже в сумме по обществу объём работы уменьшается потому, что контролем первого уровня вместо условного миллиона человек стал заниматься только десяток.
moveton Ви поставте з голови на ноги - і побачите свою помилку 1 Якщо ЗАЛИШИТИ все так як є - то ясно що краще ОДИН контролюючий ніж Десять 2 Якщо ж зрозуміти про що я пишу - то картинка дещо зміниться... Наприклад Є ВР , в якій сидить 450 длепутатів ( які до депутатства були перкарями і співаками) і ці високопроХфесіонали приймають рішення в якому з сіл виділити 1 млрд на дорогу.... Чому по Вашому ця конструкція прийме правильніше рішення ніж голови райцентрів між якими ця дорога повинна проходити ?
Тобто Якщо Ви залишити внизу максимальну кількість грошей , то контролювання правильності використання цих грошей буде перекладено на громаду у якої а - збирались ці гроші б - на користь якої будуть витрачені ці гроші
Тоді виявиться що 450 депутатів не причетні до розподілу сотень мільярдів які до них просто не доходять , а раз так то пробувати стати депутатом будуть не ті хто збирався прибарахлитись на посаді.....
Тепер про централізацію влади а у владу підуть ті хто буде заточений на виконання централізованих функцій Наприклад ЗСУ, ГРУ , СБУ - це виключно централізоване а освіта, медицина - на первинних рівнях централізації не потребує Не потрібно відправляти гроші в київ щоб там вирішували скільки в яке село відправити на початкову школу і фельдшерський медпункт..
От і виходить Забираємо з центру 70% грошей які центр потім розподіляє вниз ... і отримуємо в ТРИ рази зменшену корупцію.
budivelnik написав:Є ВР , в якій сидить 450 длепутатів ( які до депутатства були перкарями і співаками) і ці високопроХфесіонали приймають рішення в якому з сіл виділити 1 млрд на дорогу.... Чому по Вашому ця конструкція прийме правильніше рішення ніж голови райцентрів між якими ця дорога повинна проходити ?
Честно говоря, я тут вижу проблему больше в том, что такое решение принимается (кстати, а ВР действительно таким занимается?) пекарями и певцами, а не где они сидят. Но это к непрофессионализму, а не к коррупции.
budivelnik написав:Не потрібно відправляти гроші в київ щоб там вирішували скільки в яке село відправити на початкову школу і фельдшерський медпункт..
Не однозначно. В теории система с одним мозгом, который решает за всех, способна на бОльшее, чем распределённая, в которой на местах вынуждены принимать решения без учёта более глобальной картины. Но даже если так, AFAIK, бюджетную децентрализацию давно приняли. Потом, правда, для военных опять централизовали, но для них оно точно оправдано.
budivelnik написав:Забираємо з центру 70% грошей які центр потім розподіляє вниз ... і отримуємо в ТРИ рази зменшену корупцію.
Да с чего бы? Просто эти деньги разворуют на местах, а не в Киеве. И ещё не факт, что сотня мелких коррупционеров на местах сворует меньше, чем один киевский.
moveton написав:Просто эти деньги разворуют на местах, а не в Киеве. И ещё не факт, что сотня мелких коррупционеров на местах сворует меньше, чем один киевский.
Децентралізація відбувалася вже як реформа після 2014 року, я пам'ятаю по пгт звідки я родом, що з 2015 там з'явились перші реальні гроші на сквери, ремонти котелень і водоканалу, громадський транспорт, тротуари ітд. Тобто Ваше припущення кардинально хибне.
А при чём тут коррупция? Это как раз сила централизованной системы, что при ней можно на деньги ПГТ отремонтировать котельную, как в ПГТ, так и в Киеве, а может и в другом ПГТ. А при децентрализованной всё приходится тратить на месте. Может и с не меньшей пользой, чем решил бы центр, но тут, как повезёт. В Одессе от децентрализации, например, распилили 5 лям грн на питерских качелях, рассказав плейбсу, что они австралийские и городу без них никак. Качельки быстренько разломали, а 5 лям уже не вернуть. И это только мелкий эпизод местного распила.
Поэтому и схватились за голову, когда из за этой децентрализации в сёла хлынула масса денег от НДФЛ военных и на фактически изрядный кус военного бюджета страны там стали асфальт перекладывать или ещё как пилить.