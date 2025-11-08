«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:23

Ви поставте з голови на ноги - і побачите свою помилку

1 Якщо ЗАЛИШИТИ все так як є - то ясно що краще ОДИН контролюючий ніж Десять

2 Якщо ж зрозуміти про що я пишу - то картинка дещо зміниться...

Наприклад

Є ВР , в якій сидить 450 длепутатів ( які до депутатства були перкарями і співаками) і ці високопроХфесіонали приймають рішення в якому з сіл виділити 1 млрд на дорогу....

Чому по Вашому ця конструкція прийме правильніше рішення ніж голови райцентрів між якими ця дорога повинна проходити ?



Тобто

Якщо Ви залишити внизу максимальну кількість грошей , то контролювання правильності використання цих грошей буде перекладено на громаду у якої

а - збирались ці гроші

б - на користь якої будуть витрачені ці гроші



Тоді виявиться що 450 депутатів не причетні до розподілу сотень мільярдів які до них просто не доходять , а раз так то пробувати стати депутатом будуть не ті хто збирався прибарахлитись на посаді.....



Тепер про централізацію влади

а у владу підуть ті хто буде заточений на виконання централізованих функцій

Наприклад ЗСУ, ГРУ , СБУ - це виключно централізоване

а освіта, медицина - на первинних рівнях централізації не потребує

Не потрібно відправляти гроші в київ щоб там вирішували скільки в яке село відправити на початкову школу і фельдшерський медпункт..



От і виходить

Забираємо з центру 70% грошей які центр потім розподіляє вниз ... і отримуємо в ТРИ рази зменшену корупцію.