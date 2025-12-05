hxbbgaf написав:Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.
) а шо вам не так? От ви не хочете воювати? Воєнпенси теж не хотять. Тим більше поліція. Хочете їх заставити? А хто б це мав зробити? Ворон ворону око не виклюне.
От і маємо що маємо. 43-річні військові не хочуть, силовики не хочуть, офіцери не хочуть, охоронці не хочуть, хто давав присягу, плюють на неї. Можуть тільки хворих людей хапати. А ви до мене пристали, бо самі всі теж не хочете. І ніхто й не змушує, змушують тільки хворих, яких хапають на вулицях. Так тримати! Напевно, на звал закордон розраховуєте, коли вся ця політика дасть плоди? Тут один он випрацювався більше ніж в гарячому цеху, керуючи всесвітом на полігоні в мирний час.
hxbbgaf Ваш батько-навчений капітан та встав у 2014 на захист територіальної цілісності ? Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп. 169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками
fox767676 написав:hxbbgaf Ваш батько-навчений капітан встав у 2014 на захист територіальної цілісності ? Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп. 169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками
В 14-му йому вже за 60 було. Тоді там брали тільки повністю придатних, бажано, ще й з досвідом служби, знайомі розповідали. Люди служать в армії мінімум рік, кафедра теж скільки років? А вам ботам диванним ахвіцерам 2 тижні достатньо, тільки для інших, на смерть когось відправити, аби не себе. До чого тут кафедра, без неї, можливо, той павелв, взагалі, в окопі б опинився, маячню якусь несеш. Мене там на місяць забанили, фейк, кажуть, що полтавський ТЦКшник сказав, що добровільність майже зникла і люди не ідуть по повісткам, хоча він, практично, так і сказав. Аби до чогось причепитись, он польську ахвіцеру не банять, коли воно закликає до масових розстрілів. А той павелв, дійсно, сидить в тилу на зйомній квартирі, ще й кляне всіх навкруги і теж закликає до розстрілу мільйонів людей. Цілу теорію розробив, що, якби не був мобілізований, заробляв би більше. Щоб він сказав, якби в окоп відправили..
ТЦК нещодавно «загребли» людину з пухлиною мозку та двох чоловіків із шизофренією: це абсолютний крик душі, на вулицях «пакують» усіх підряд, визнаючи придатними без ВЛК, - депутатка Київради Аліна Михайлова.
За її словами, також мобілізовано: двох із вродженою глухотою, одного з відкритою формою туберкульозу, дуже багато людей - з алкогольним делірієм (психоз, повʼязаний зі зловживанням спиртного).
ТЦК привозять їх у бригади і кажуть: «Якщо цих доходяг не візьмете - потім х*й узагалі дамо вам людей», пише чиновниця. (с)
У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірки виявляли масові порушення прав військових, - Решетилова Вона розповіла, що до деяких полків вона приїздила із перевіркою. зокрема з президентською. В окремих частинах виявили "відвертий кримінал". Серед таких ознак омбудсманка назвала побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним.
Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві, каже, що його побили співробітники ТЦК, а поліція поруч не реагувала« Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: "Перевіряйте по базі". Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, - мене три-чотири працівники у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам'ятаю, - як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», - сказав він.
Чого вони добиваються, коли таке роблять? От людина відповіла, каже, не було вибору, як захищатись. Навіщо влада дозволяє своїм силовикам так поводитись? Скільки людей вбили прямо в ТЦК - Сахарука, Сопіна, Танчика майже вбили, біля Рожнятова труп знайшли... Хто відповів?