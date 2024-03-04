RSS
Розмір штрафів за розміщення
генератора на балконі

Розмір штрафів за розміщення генератора на балконі
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:55

Розмір штрафів за розміщення генератора на балконі

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з вимогами правил пожежної безпеки та для того, щоб люди не отруїлися продуктами згорання палива з генератора, ці пристрої категорично заборонено встановлювати всередині житлових приміщень, до прикладу, у квартирах, у будинках, а також у підвалах, гаражах, під’їздах, на горищах.

Розмір штрафів за розміщення генератора на балконі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100679
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:55

"Звичайно, якщо вимкнення тривають 18 годин чи декілька діб, тоді, звичайно, треба використовувати генератори», — зазначив доцент."

Поверим эксперту во всём и откроем свежий пост одесского ДТЭК для где-то паре сотен тысяч жителей мегаполиса:
Зображення

4.5 суток. Таки генераторы обязательны? И куда же их в типовой высотке? Ах, ну да, статья же не о том куда доступно поставить бесплатно, а только про размер штрафов.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
 
