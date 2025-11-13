У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов’язаних
Дивися повний текст
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:51
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:51
Всего-то лярд за какое-то непонятное время, но явно не меньше года? Так может это крохоборство посчитать не удавшимся и упразднить? Ещё полтора года назад Гетманцев всех убедил, что дополнительных несколько лярдов в год - это для военных такая мелочь, что и упоминать не стоит: https://news.finance.ua/ua/hetmancev-ro ... yat-na-zsu
|