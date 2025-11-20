RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Що буде з курсом долара на
початку грудня — прогноз

Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
П'ят 05 гру, 2025 11:30

Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз

Пропонуємо до обговорення:
В українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, протягом поточного тижня грудня, що закінчується 07.12.25, вартість валюти в банках перебуватиме в межах 42,3−42,8 грн. Не виключається зростання курсу як в купівлі, так і в продажу.

Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:31

Це все зазвичай треба сприймати навпаки. Аналітики - то загонщики.
