|
|
|
Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:30
Пропонуємо до обговорення:
В українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, протягом поточного тижня грудня, що закінчується 07.12.25, вартість валюти в банках перебуватиме в межах 42,3−42,8 грн. Не виключається зростання курсу як в купівлі, так і в продажу.
Дивися повний текст Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100679
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:31
Це все зазвичай треба сприймати навпаки. Аналітики - то загонщики.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22919
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|629
|
|
|1
|4509
|
|
|2
|4368
|
|