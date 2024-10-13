|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:43
angra написав: Ой+ написав:
Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .
Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.
В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:12
ihorsic написав: angra написав: Ой+ написав:
Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .
Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.
В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.
won написав: Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
