Це український мінівантажний фургон, який запропонують із двома варіантами двигунів (VW 1.4 TDI або 1.6 MPI), вантажопідйомністю до 1 тонни та об’ємом 5 м³.
Дивися повний текст
В Україні випустять новий автомобіль
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 гру, 2025 21:50
В Україні випустять новий автомобіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні випустять новий автомобіль
|