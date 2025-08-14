|
«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:50
Пропонуємо до обговорення:
У ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відбулася робоча зустріч голови Наглядової ради та керівництва компанії з представниками генеральних підрядних організацій, перед якими сформувалася кредиторська заборгованість. Метою зустрічі було обговорення питань готовності генпідрядників до відновлення будівництва на об’єктах та реструктуризації боргових зобов’язань.
«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та реструктуризації заборгованості
R2
Робот новин
Повідомлень: 100688
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
