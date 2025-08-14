RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Київміськбуд» готується до
відновлення будівнивцтва та...

«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:50

«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та...

Пропонуємо до обговорення:
У ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відбулася робоча зустріч голови Наглядової ради та керівництва компанії з представниками генеральних підрядних організацій, перед якими сформувалася кредиторська заборгованість. Метою зустрічі було обговорення питань готовності генпідрядників до відновлення будівництва на об’єктах та реструктуризації боргових зобов’язань.

Дивися повний текст
«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та реструктуризації заборгованості
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...
R2 » Чет 14 сер, 2025 12:07
5 1168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 сер, 2025 12:39
Investor_K
НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
R2 » П'ят 30 тра, 2025 11:09
1 1653
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 тра, 2025 11:09
salvydas
росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
R2 » Сер 12 лют, 2025 22:23
2 1307
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 22:56
Господар Вельзевула

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.